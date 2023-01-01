WebCatalog
Hockey Stars

Hockey Stars

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hockey Stars على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hockey Stars هي لعبة هوكي 1 ضد 1 حيث يجب عليك أن تتنافس مع بلدك المفضل للتغلب على خصمك! الهدف من اللعبة بسيط جدًا، سجل في هدفهم قبل أن يسجلوا في هدفك! اقفز للحصول على بعض القوة الإضافية واتجه نحو هدف الأعداء! هل تريد تحدي صديقك في لعبة؟ هناك لعبة متعددة اللاعبين محلية حتى تتمكن من اللعب ضد صديقك! هل يمكن أن تصبح بطل الهوكي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hockey Stars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Air Hockey Championship Deluxe

Air Hockey Championship Deluxe

poki.com

Pucks.io

Pucks.io

pucks.io

Lords of Gomoku

Lords of Gomoku

poki.com

Field Goal FRVR

Field Goal FRVR

fieldgoal.frvr.com

Four in a Row

Four in a Row

poki.com

Hockey All Stars

Hockey All Stars

now.gg

Rolling Jump

Rolling Jump

poki.com

Bowling Stars

Bowling Stars

poki.com

Basketball Stars: Multiplayer

Basketball Stars: Multiplayer

now.gg

Battle Wheels

Battle Wheels

poki.com

Toasterball

Toasterball

poki.com

Super Soccer Star 2

Super Soccer Star 2

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية