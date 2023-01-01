Hockey Stars هي لعبة هوكي 1 ضد 1 حيث يجب عليك أن تتنافس مع بلدك المفضل للتغلب على خصمك! الهدف من اللعبة بسيط جدًا، سجل في هدفهم قبل أن يسجلوا في هدفك! اقفز للحصول على بعض القوة الإضافية واتجه نحو هدف الأعداء! هل تريد تحدي صديقك في لعبة؟ هناك لعبة متعددة اللاعبين محلية حتى تتمكن من اللعب ضد صديقك! هل يمكن أن تصبح بطل الهوكي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hockey Stars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.