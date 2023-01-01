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My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends

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ادخل إلى عالم My Talking Tom Friends وتعرف على Tom وAngela وHank وGinger وBen وBecca. تم تطوير هذه اللعبة غير الرسمية بواسطة شركة Outfit7 Limited، وهي مثالية للاعبين الصغار للعب والتعلم. اعتني بتوم وأصدقائه، وانطلق في مغامرات ممتعة وساعدهم في الأمور اليومية. اصطحب توم وأصدقائه إلى الخارج للعب، وقم بتوصيلهم إلى المدرسة، ومساعدتهم على تناول الطعام، وجعلهم ينامون. كل ذلك في أيام العمل. للعب صديقي توم المتكلم فريندز عبر الإنترنت في متصفح الويب، اضغط على زر التشغيل أدناه. ابدأ ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مجانًا باستخدام now.gg. كل ما هو مطلوب هو متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. الألعاب مجانية للعب ولا تحتاج إلى تنزيلات.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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