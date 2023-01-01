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MSN Games

MSN Games

zone.msn.com

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MSN Games (المعروف أيضًا باسم Zone.com - المعروف سابقًا باسم The Village، وInternet Gaming Zone، وMSN Gaming Zone، وMSN Games by Zone.com) هو موقع ويب غير رسمي للألعاب، مع لاعب واحد، ومتعدد اللاعبين، وتنزيل الكمبيوتر الشخصي، ووسائل التواصل الاجتماعي. ألعاب فيديو الكازينو. تتوفر الألعاب في إصدارات مجانية عبر الإنترنت وتجريبية وإصدارات كاملة الميزات مدفوعة الأجر. تعد ألعاب MSN جزءًا من Xbox Game Studios، المرتبطة ببوابة MSN، وهي مملوكة لشركة Microsoft، ومقرها الرئيسي في ريدموند، واشنطن.

الموقع الإلكتروني: zone.msn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MSN Games. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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