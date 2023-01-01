WebCatalog
Lagged

Lagged

lagged.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lagged على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من 2500 لعبة مجانية على Lagged.com. العب أفضل الألعاب عبر الإنترنت على منصة الألعاب المجانية الخاصة بنا. العب ألعابًا عالية الدرجات وألعاب الإنجاز والألعاب متعددة اللاعبين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: lagged.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lagged. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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