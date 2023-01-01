WebCatalog
Pogo

Pogo

pogo.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pogo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب على الفور ألعابًا مجانية عبر الإنترنت، بما في ذلك ألعاب السوليتير والماجونج والأشياء المخفية والكلمات والكازينو وألعاب الورق والألغاز. العب على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف.

الموقع الإلكتروني: pogo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pogo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Arkadium

Arkadium

arkadium.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Klondike Solitaire

Klondike Solitaire

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Yad.com

Yad.com

yad.com

Yandex Games

Yandex Games

yandex.com

PlayOK

PlayOK

playok.com

Caesars Slots

Caesars Slots

caesarsgames.com

House of Fun

House of Fun

houseoffun.com

Lagged

Lagged

lagged.com

Mahjong Firefly

Mahjong Firefly

poki.com

Simple Solitaire

Simple Solitaire

simplesolitaire.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية