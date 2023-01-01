WebCatalog
Snokido

Snokido

snokido.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snokido على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Snokido هو موقع ألعاب مجاني تم إنشاؤه في عام 2013 والذي أتاح لك منذ ذلك الحين الفرصة لاكتشاف أفضل ألعاب المتصفح عبر الإنترنت على الويب بسهولة وعلى الفور. هدفنا هو توفير موقع يمكن الوصول إليه من خلال التنقل السهل للعب أفضل الألعاب عبر الإنترنت. يوفر الموقع أيضًا مساحة مجتمعية حيث يمكن للأعضاء مشاركة تجارب الألعاب الخاصة بهم وتكوين صداقات ومناقشة شغفهم بالألعاب. Snokido هي بوابة إنترنت تنشرها شركة SnokiGames، وهي شركة فردية مقرها في فرنسا.

الموقع الإلكتروني: snokido.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snokido. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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