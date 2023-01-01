بويا! تقدم مقاطع فيديو ألعاب قصيرة وممتعة تم إنشاؤها بواسطة مستخدميها. مع تطبيقنا، يمكنك البث المباشر إلى منصات البث الرئيسية. يمكن أن يساعدك أيضًا في التقاط لحظات اللعب الثمينة تلقائيًا، لتتمكن من مشاركتها مع أصدقائك ومجتمعك! استمتع بتجربة الألعاب التي تحبها كما لم يحدث من قبل، وتواصل مع أصدقائك من خلال الألعاب.

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