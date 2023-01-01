WebCatalog
BOOYAH!

BOOYAH!

booyah.live

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BOOYAH! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بويا! تقدم مقاطع فيديو ألعاب قصيرة وممتعة تم إنشاؤها بواسطة مستخدميها. مع تطبيقنا، يمكنك البث المباشر إلى منصات البث الرئيسية. يمكن أن يساعدك أيضًا في التقاط لحظات اللعب الثمينة تلقائيًا، لتتمكن من مشاركتها مع أصدقائك ومجتمعك! استمتع بتجربة الألعاب التي تحبها كما لم يحدث من قبل، وتواصل مع أصدقائك من خلال الألعاب.

الموقع الإلكتروني: booyah.live

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BOOYAH!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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