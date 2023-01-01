تم إطلاق RummyCulture في عام 2017، وهو أول تطبيق للألعاب عبر الإنترنت يتم تقديمه من شركة Gameskraft. في فترة قصيرة من الزمن، شقت RummyCulture طريقها إلى قلوب الملايين من محبي لعبة Rummy في جميع أنحاء الهند. العب ألعابًا نقدية مثيرة وبطولات كبيرة وأظهر مهاراتك على تطبيق RummyCulture الآن.

الموقع الإلكتروني: rummyculture.com

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