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RummyCulture

RummyCulture

rummyculture.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RummyCulture على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم إطلاق RummyCulture في عام 2017، وهو أول تطبيق للألعاب عبر الإنترنت يتم تقديمه من شركة Gameskraft. في فترة قصيرة من الزمن، شقت RummyCulture طريقها إلى قلوب الملايين من محبي لعبة Rummy في جميع أنحاء الهند. العب ألعابًا نقدية مثيرة وبطولات كبيرة وأظهر مهاراتك على تطبيق RummyCulture الآن.

الموقع الإلكتروني: rummyculture.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RummyCulture. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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