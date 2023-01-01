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Roblox

Roblox

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roblox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Roblox عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. استكشف بيئة الحماية الافتراضية المثالية حيث يجتمع ملايين اللاعبين حول العالم معًا لإنشاء تجارب فريدة عبر الإنترنت ومشاركتها. في Roblox من شركة Roblox، إذا كنت تستطيع أن تحلم به، فيمكنك تحقيقه. كن جزءًا من مجتمع عالمي ضخم من المبدعين والهواة ومحبي المرح اليوم! مهما كان ما تريده، فقد حصلت عليه Roblox بسرعة كبيرة. هل تريد الشروع في مغامرة ملحمية في العصور الوسطى؟ أو ربما أنت مستعد لرحلة عبر النجوم؟ ماذا عن مجرد الجلوس والدردشة مع أفضل أصدقائك؟ تتوفر لك الآن العديد من التجارب المثيرة لتستمتع بها، والقائمة تتزايد كل يوم!

الموقع الإلكتروني: now.gg

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