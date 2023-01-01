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KawaiiWorld

KawaiiWorld

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KawaiiWorld على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب KawaiiWorld عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. أطلق العنان لجانبك الإبداعي وأنشئ عالمك الخاص في لعبة المغامرة sandbox KawaiiWorld التي طورها المطور akseno2. لن تنظر أبدًا إلى صناديق الرمل المكعبة بنفس الطريقة مرة أخرى بعد لعب KawaiiWorld. أطلق العنان لخيالك! قم بإنشاء جميع أنواع الهياكل والبيئات ذات الشخصية والشخصية. اختر من بين مجموعة واسعة من الكتل، بدءًا من العشب البسيط وحتى الممرات الحجرية المزخرفة. اجمعها بطرق مثيرة للاهتمام لتصنع منزل أحلامك الافتراضي! من الجسور العملاقة إلى القلاع الشاهقة، ومن المنازل المسكونة إلى منازل الأحلام الحديثة البسيطة، إذا كنت تستطيع أن تحلم بها، فيمكنك تحقيقها. ابدأ اللعبة واختر من بين مجموعة متنوعة من المكعبات الجميلة والمفروشات الجاهزة، مثل الزهور واللوحات والمطبخ وغرفة النوم وطاولة مع جهاز كمبيوتر والمزيد، لإنشاء منزلك الخاص.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KawaiiWorld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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