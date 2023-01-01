العب Golden Hills: City Build Sim عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. Golden Hills by Enixian Limited هي لعبة محاكاة فريدة من نوعها لبناء المدن والتي تمنحك الفرصة لبناء وتصميم مدينة أحلامك. قم ببناء المناطق السكنية والمناطق الصناعية، وأنشئ المصانع لدعم اقتصادك. تذكر أن تبقي مجتمعك سعيدًا أيضًا! تزويد السكان المحليين بالعديد من خيارات الترفيه، من المقاهي والمطاعم إلى دور السينما والمتنزهات. لديك القدرة على إنشاء أجمل موقع على هذا الكوكب. اختر من بين مجموعة واسعة من خيارات الديكور واترك أفكارك الإبداعية تتدفق مع جعل المدينة بارزة أيضًا. قم بتطوير المنازل المتطورة وأظهر للعالم مدى حداثة مدينتك وتقدمها. عبر عن نفسك من خلال مدينتك من خلال بناء المتنزهات والملاعب والمكتبات والجامعات والمطاعم والحانات.

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