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Golden Hills: City Build Sim

Golden Hills: City Build Sim

now.gg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Golden Hills: City Build Sim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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العب Golden Hills: City Build Sim عبر الإنترنت مجانًا باستخدام سحابة الهاتف المحمول now.gg. Golden Hills by Enixian Limited هي لعبة محاكاة فريدة من نوعها لبناء المدن والتي تمنحك الفرصة لبناء وتصميم مدينة أحلامك. قم ببناء المناطق السكنية والمناطق الصناعية، وأنشئ المصانع لدعم اقتصادك. تذكر أن تبقي مجتمعك سعيدًا أيضًا! تزويد السكان المحليين بالعديد من خيارات الترفيه، من المقاهي والمطاعم إلى دور السينما والمتنزهات. لديك القدرة على إنشاء أجمل موقع على هذا الكوكب. اختر من بين مجموعة واسعة من خيارات الديكور واترك أفكارك الإبداعية تتدفق مع جعل المدينة بارزة أيضًا. قم بتطوير المنازل المتطورة وأظهر للعالم مدى حداثة مدينتك وتقدمها. عبر عن نفسك من خلال مدينتك من خلال بناء المتنزهات والملاعب والمكتبات والجامعات والمطاعم والحانات.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Golden Hills: City Build Sim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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