WebCatalog
Redecor

Redecor

redecor.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Redecor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابدأ هواية إبداعية جديدة! العب بأنماط ديكور المنزل، وعبّر عن إبداعك وحسّن مهاراتك في التصميم. استمتع بينما تكتسب الإلهام من مجتمع إبداعي نابض بالحياة وقم بتطبيق أفكارك الجديدة في حياتك الحقيقية. إذا كنت تحب ديكور المنزل، فسوف تحب Redecor!

الموقع الإلكتروني: redecor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Redecor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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