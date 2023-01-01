WebCatalog
Nitro Type

Nitro Type

nitrotype.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nitro Type على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مسابقة الكتابة في الوقت الحقيقي في جميع أنحاء العالم. قم بتحسين مهاراتك في الكتابة أثناء التنافس في سباقات سريعة الوتيرة مع ما يصل إلى 5 طابعين من جميع أنحاء العالم. تنافس ضد أصدقائك، واربح سيارات جديدة، وتتبع نتائجك، وغير ذلك الكثير... كل ذلك مجانًا!

الموقع الإلكتروني: nitrotype.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nitro Type. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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