Shift to Drift

التحول إلى الانجراف إلى المركز الأول! تتيح لك لعبة السباق المثيرة هذه توجيه سيارات السباق في مسارات ملتوية. في السباقين الأولين، ستواجه زوجًا من الخصوم ذوي المهارات العالية. اعبر خط النهاية أولاً لتربح ثلاث نجوم وتفتح المسار التالي!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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