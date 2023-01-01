تُعد مسابقة الكتابة عبر الإنترنت الحائزة على جوائز، TypeRacer، أفضل لعبة كتابة مجانية في العالم. تسابق ضد المعارضين المباشرين الذين يكتبون اقتباسات من الكتب والأفلام والأغاني.

الموقع الإلكتروني: play.typeracer.com

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