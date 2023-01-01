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Urban Rivals

Urban Rivals

urban-rivals.com

اللعب على الويب

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شمروا عن سواعدكم وألقوا بطاقاتكم! Urban Rival هي لعبة بطاقات أصلية ومجانية وقابلة للتحصيل. إنها لعبة مهارة واستراتيجية تتيح لك إنشاء عصابتك الخاصة وتحدي اللاعبين الآخرين في قتال سريع وغاضب. الألعاب بسيطة ولكنها مكثفة ويمكنك في دقائق معدودة التحكم في مدينة Clint City بأكملها من خلال استخدام مهارات Pillz وFury والخداع بشكل جيد! Urban Rivals هي لعبة بطاقات تداول افتراضية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت. تتميز اللعبة بأكثر من 2000 شخصية ذات ندرة وقدرات متفاوتة على الاكتشاف والجمع والارتقاء بالمستوى من خلال القتال المباشر ضد لاعبين من جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: urban-rivals.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Urban Rivals. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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