wormate.io

قم بقيادة الدودة الخاصة بك في لعبة متعددة اللاعبين على الإنترنت! تناول الحلويات والكعك والكعك لتنمو بشكل أسرع. قم بقطع اللاعبين الآخرين عن طريق السماح لهم بتحطيم رؤوسهم في جسم الدودة. العب مع الآخرين في جميع أنحاء العالم.

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