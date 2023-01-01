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Goose Game

Goose Game

poki.com

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Goose Game هي نسخة من لعبة اللوحة الكلاسيكية، حيث يتعين على اللاعبين رمي النرد لتحريك شخصياتهم والوصول إلى المربع الأخير قبل الآخرين. استمتع بهذه اللعبة القديمة الشهيرة على مستوى العالم عبر الإنترنت والعب مع عائلتك وأصدقائك (ما يصل إلى 6 أشخاص!) أو ضد الآلة. قم برمي النرد، واستخدم مربعات المكافأة، وتجنب الفخاخ والوصول إلى المربع الأخير قبل الآخرين! حدد شخصية، ودحرج النرد عند دورك للتقدم عبر اللوحة. رمي النرد - انقر بزر الماوس الأيسر على الأيقونة. تم إنشاء لعبة Goose بواسطة Codethislab.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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