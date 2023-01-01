Guess Who?

خمن من؟ هي لعبة كلاسيكية ممتعة للاعبين. يبدأ كل لاعب اللعبة بلوحة تتضمن صورة كرتونية لـ 24 شخصًا واسمهم الأول مع جميع الصور واقفة. يختار كل لاعب بطاقة من اختياره من كومة منفصلة من البطاقات تحتوي على نفس 24 صورة. الهدف من اللعبة هو أن تكون أول من يحدد البطاقة التي اختارها خصمك. يتناوب اللاعبون على طرح أسئلة مختلفة بنعم أو لا لاستبعاد المرشحين، مثل "هل يرتدي شخصك نظارات؟" سيقوم اللاعب بعد ذلك بإزالة المرشحين (بناءً على استجابة الخصم) عن طريق قلب تلك الصور لأسفل حتى تبقى واحدة فقط. تسمح الأسئلة المصممة جيدًا للاعبين بإزالة واحدة أو أكثر من البطاقات المحتملة. قد تشمل الأسئلة ما يلي: خمن من؟ تم تطويره بواسطة Codethislab. لقد قاموا بإنشاء العديد من ألعاب الطاولة الكلاسيكية المتوفرة الآن جميعها على Poki.

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