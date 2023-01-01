Pente.org هو مكان للعب Pente مجانًا. يمكنك اللعب والدردشة مباشرة مع لاعبين آخرين، أو اللعب ضد خصم كمبيوتر قوي، وتعلم الإستراتيجية، واللعب في البطولات والمزيد. Pente هي لعبة لوحية ممتعة وسهلة التعلم. يمكن لأي شخص اكتشاف ذلك ولعب لعبة في خمس دقائق على موقع pente.org.

الموقع الإلكتروني: pente.org

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