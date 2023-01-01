WebCatalog
GameKnot

GameKnot

gameknot.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GameKnot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب لعبة شطرنج ودية عبر الإنترنت، أو تنافس ضد لاعبي شطرنج أقوياء آخرين. العديد من الطرق لسحق خصمك وتحسين مهاراتك في الشطرنج، مجانًا. البطولات والفرق والسلم والدوري وتكتيكات الشطرنج والألغاز والمزيد. سوف تستمتع بلعب الشطرنج عبر الإنترنت - إنه وعد! أنت تختار عدد مرات التحرك، ولا داعي لإنهاء مباريات الشطرنج في جلسة واحدة - تحقق مرة أخرى عندما يكون لديك وقت للعب عبر الإنترنت، اليوم أو غدًا. العب العديد من ألعاب الشطرنج عبر الإنترنت في وقت واحد، وجرب استراتيجيات وفتحات شطرنج مختلفة. لا توجد برامج إضافية للتنزيل، سهولة التصفح، التسجيل المجاني، لعبة الشطرنج عبر الإنترنت في أفضل حالاتها!

الموقع الإلكتروني: gameknot.com

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