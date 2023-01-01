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Puzzle Panda

Puzzle Panda

puzzlepanda.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Puzzle Panda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Puzzle Panda هي أسهل طريقة للعب ألغاز الصور المقطوعة عبر الإنترنت مجانًا. من القطط إلى المناظر الطبيعية الجبلية، لديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. تتيح لك أوضاع الصعوبة السهلة والمتوسطة والصعبة تحديد مدى التحدي الذي تريد أن تكون عليه الألغاز الخاصة بك. فقط قم بالتسجيل، اختر اللغز الخاص بك، وابدأ اللعب! أوقات التحميل السريعة تجعل من السهل اللعب عندما تكون في مزاج جيد.

الموقع الإلكتروني: puzzlepanda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Puzzle Panda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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