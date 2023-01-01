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DMM GAMES

DMM GAMES

games.dmm.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMM GAMES على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الكمبيوتر الشخصي واللعب الذكي لعبة تسجيل مجانية على الإنترنت! إنها خدمة مجتمعية يمكنك اللعب بها مع أصدقائك ذوي الاهتمامات من خلال الألعاب. دعونا نطور اللعبة بشكل مفيد أثناء مشاركة المعلومات مع الزملاء!

الموقع الإلكتروني: games.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMM GAMES. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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