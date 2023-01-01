WebCatalog
Gomoku.com

Gomoku.com

gomoku.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gomoku.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gomoku.com هو مكان للعب Gomoku مجانًا. يمكنك اللعب والدردشة مباشرة مع لاعبين آخرين، أو اللعب ضد خصم كمبيوتر قوي، وتعلم الإستراتيجية، واللعب في البطولات والمزيد. انظر ميزاتنا. Gomoku هي لعبة لوحية ممتعة وسهلة التعلم. يمكن لأي شخص اكتشاف ذلك وممارسة لعبة في خمس دقائق على موقع Gomoku.com. Gomoku هي أيضًا لعبة معقدة لا يزال كبار اللاعبين يتعلمون إتقانها بعد سنوات عديدة من اللعب!

الموقع الإلكتروني: gomoku.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gomoku.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pente.org

Pente.org

pente.org

Master Chess

Master Chess

poki.com

Human or Not?

Human or Not?

humanornot.ai

Master Checkers

Master Checkers

poki.com

Foosball

Foosball

poki.com

Basketball FRVR

Basketball FRVR

basketball.frvr.com

Reversi

Reversi

poki.com

Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

Rebels Clash

Rebels Clash

poki.com

Backgammon

Backgammon

poki.com

Lords of Gomoku

Lords of Gomoku

poki.com

Battle Wheels

Battle Wheels

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية