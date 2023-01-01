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Typing Fighter

Typing Fighter

poki.com

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Typing Fighter هي لعبة قتال تم تطويرها بواسطة MarketJS. في هذه اللعبة، ستقاتل خصومك عن طريق كتابة الجمل التي تراها على الشاشة. اكتب بسرعة ودقة لإطلاق العنان لأقصى قدر من الطاقة. يمكنك تحسين كتابتك وتقديم حركات مذهلة طوال الوقت مع الحصول على الإلهام من أكثر من 200 عبارة واقتباس تحفيزي. المضي قدما وإظهار قوة الكلمات! والركلات.اكتب الجمل التي تراها على شاشتك باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس. يتم إنشاء Typing Fighter بواسطة MarketJS. العبوا ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Power Badminton وLudo Hero وmath-trivia-lite وSuper Girl Story

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Typing Fighter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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