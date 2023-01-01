Typing Fighter هي لعبة قتال تم تطويرها بواسطة MarketJS. في هذه اللعبة، ستقاتل خصومك عن طريق كتابة الجمل التي تراها على الشاشة. اكتب بسرعة ودقة لإطلاق العنان لأقصى قدر من الطاقة. يمكنك تحسين كتابتك وتقديم حركات مذهلة طوال الوقت مع الحصول على الإلهام من أكثر من 200 عبارة واقتباس تحفيزي. المضي قدما وإظهار قوة الكلمات! والركلات.اكتب الجمل التي تراها على شاشتك باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس. يتم إنشاء Typing Fighter بواسطة MarketJS. العبوا ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Power Badminton وLudo Hero وmath-trivia-lite وSuper Girl Story

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