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Angry Birds Friends

Angry Birds Friends

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Angry Birds Friends على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنافس ضد العالم في 26 مستوى جديد من Angry Birds كل أسبوع! أو اغتنم فرصتك في كأس النجوم عندما تتنافس وجهاً لوجه ضد خصوم فرديين! تنافس مع أصدقائك، واحتل القمة، وتسلق قوائم المتصدرين لتصبح أفضل لاعب في Angry Birds في العالم!

الموقع الإلكتروني: angrybirds.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Angry Birds Friends. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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