Angry Birds Friends

تنافس ضد العالم في 26 مستوى جديد من Angry Birds كل أسبوع! أو اغتنم فرصتك في كأس النجوم عندما تتنافس وجهاً لوجه ضد خصوم فرديين! تنافس مع أصدقائك، واحتل القمة، وتسلق قوائم المتصدرين لتصبح أفضل لاعب في Angry Birds في العالم!

الموقع الإلكتروني: angrybirds.com

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