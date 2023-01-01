http://TETR.IO: قم بالألغاز معًا في لعبة التجميع الحديثة والمألوفة عبر الإنترنت - العب ضد الأصدقاء والأعداء في جميع أنحاء العالم، أو احصل على مكان في قوائم المتصدرين!

الموقع الإلكتروني: tetr.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TETR.IO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.