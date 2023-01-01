WebCatalog
JigsawPuzzles.io

JigsawPuzzles.io

jigsawpuzzles.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JigsawPuzzles.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر JigsawPuzzles.io طريقة جديدة لمحبي الألغاز في جميع أنحاء العالم للتوحيد وحل الألغاز معًا بشكل تعاوني.

الموقع الإلكتروني: jigsawpuzzles.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JigsawPuzzles.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Pillar

The Pillar

poki.com

TETR.IO

TETR.IO

tetr.io

UnpuzzleX

UnpuzzleX

poki.com

Unpuzzle

Unpuzzle

poki.com

Octa FRVR

Octa FRVR

octa.frvr.com

Best Fiends

Best Fiends

apps.facebook.com

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

apps.facebook.com

Routemania

Routemania

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Puzzle Path

Puzzle Path

poki.com

UnpuzzleR

UnpuzzleR

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية