لعب وإنشاء ومشاركة ألعاب متعددة اللاعبين. جميع الألعاب في KoGaMa تم إنشاؤها بواسطة المستخدم، مما يعني أنه يمكنك بناء عالمك الخاص! ولكن لماذا تبني بمفردك، عندما يمكنك البناء مع أصدقائك؟ قم بإحضار أصدقائك إلى KoGaMa وابنوا عوالم رائعة معًا، مجانًا تمامًا!.

الموقع الإلكتروني: kogama.com

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