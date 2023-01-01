WebCatalog
Jigsaw Explorer

Jigsaw Explorer

jigsawexplorer.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jigsaw Explorer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجموعة كبيرة من ألغاز الصور المقطوعة المتميزة عبر الإنترنت. استخدم وضع اللعب الجماعي للعب مع العائلة والأصدقاء. إنشاء ومشاركة الألغاز باستخدام الصور الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: jigsawexplorer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jigsaw Explorer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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