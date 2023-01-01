8Bit Fiesta هي لعبة مهارة متعددة اللاعبين تم إنشاؤها بواسطة Frozen Dev. اختر من بين عدد كبير من الشخصيات، وتحدى أصدقائك في العديد من الألعاب الصغيرة وأثبت أنك تستحق لقب "King of the Fiesta". تتميز لعبة 8Bit Fiesta بفوضى محلية متعددة اللاعبين سريعة ومليئة بالإثارة والتي ستسليك أنت وأصدقائك لساعات. إذا لم تكن من محبي اللعب الجماعي، فهناك أيضًا وضع لاعب واحد بقصة فكاهية. تابع وتحقق من كل شيء! حدد وضع "لا يوجد صديق" لتلعب بمفردك، ووضع "متعدد اللاعبين" للعب محليًا مع أصدقائك. تحرك اللاعب الأول - مفاتيح الأسهم - مفاتيح العمل - M وNPlayer 2 التحرك - مفاتيح WASD مفاتيح العمل - T و RPlayer 3Move - 8456 مفتاحًا (Numpad) مفاتيح العمل - 1 و0 Player 4Move - مفاتيح UHJK مفاتيح العمل - P وO8 تم إنشاء Bit Fiesta بواسطة Frozen Dev. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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