Castle Pals هي لعبة منصة ذات مستوى قديم حيث يجب على أفضل صديقين اقتحام القلعة! يتمتع كل واحد منكم بقدراته الخاصة: إما كمقاتل قوي الضربات أو طيار رشيق. تجنب الكرات النارية والعفاريت والمزيد أثناء شق طريقك عبر القلعة. تحدي نفسك للحصول على الذهب وإكمال كل مستوى في فترة زمنية معينة! هل يمكنك توجيه Castle Pals عبر جميع المستويات الأربعين المليئة بالإثارة؟ التحرك - هجوم مفاتيح الأسهم - تم إنشاء ZCastle Pals بواسطة Brad Erkkila. تحقق من لعبتهم الأخرى على Poki: Squish Machine

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