WebCatalog
Gladihoppers

Gladihoppers

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gladihoppers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gladihoppers هي لعبة حركية حيث تقاتل في ساحات مختلفة كمصارع! اختر من بين أوضاع مختلفة، مثل الوضع الوظيفي الرائع ووضع الممرات والقتال السريع والتمرين. الهدف هو البقاء على قيد الحياة طالما يمكنك. اختر بين المدرب والجراح والكاهن والجاسوس الذين يتمتعون جميعًا بقدرات خاصة لمساعدتك في الساحة. اربح النصر وستحصل على مكافآت الشهرة، واكسب الذهب الذي يمكنك استخدامه لشراء ترقيات لمقاتلك مثل الدروع والأسلحة. يمكنك أيضًا ترقية قوتك وصحتك ومهاراتك مثل الكاريزما وقوة الإرادة والنهب! استمر في الفوز وقم بترقية مقاتلك ليصبح أفضل مقاتل في الساحة! تحرك - مع / أ / ث / هجوم - مفاتيح الأسهم رمي الرمح - ه تبديل المواقف: تم إنشاء شريط المسافة Gladihoppers بواسطة Dreamon Studios. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gladihoppers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Animal Arena

Animal Arena

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Mortal Cage Fighter

Mortal Cage Fighter

poki.com

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

G-Switch 3

G-Switch 3

poki.com

Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

KiX Dream Soccer

KiX Dream Soccer

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Football Blitz

Football Blitz

poki.com

Demolition Derby Crash Racing

Demolition Derby Crash Racing

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

Venge.io

Venge.io

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية