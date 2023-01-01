Gladihoppers هي لعبة حركية حيث تقاتل في ساحات مختلفة كمصارع! اختر من بين أوضاع مختلفة، مثل الوضع الوظيفي الرائع ووضع الممرات والقتال السريع والتمرين. الهدف هو البقاء على قيد الحياة طالما يمكنك. اختر بين المدرب والجراح والكاهن والجاسوس الذين يتمتعون جميعًا بقدرات خاصة لمساعدتك في الساحة. اربح النصر وستحصل على مكافآت الشهرة، واكسب الذهب الذي يمكنك استخدامه لشراء ترقيات لمقاتلك مثل الدروع والأسلحة. يمكنك أيضًا ترقية قوتك وصحتك ومهاراتك مثل الكاريزما وقوة الإرادة والنهب! استمر في الفوز وقم بترقية مقاتلك ليصبح أفضل مقاتل في الساحة! تحرك - مع / أ / ث / هجوم - مفاتيح الأسهم رمي الرمح - ه تبديل المواقف: تم إنشاء شريط المسافة Gladihoppers بواسطة Dreamon Studios. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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