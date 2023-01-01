Blumgi Castle هي لعبة مهارة حيث تقوم بتجهيز العديد من المتفجرات والأسلحة الخاصة من أجل إغراق أعدائك في الماء. قم بتفجير خصومك، أو هدم الأرض التي يقفون عليها! استخدم المؤشر الموجود حول شخصيتك للتصويب، واضغط باستمرار على زر الإجراء لضبط الكثافة، ثم أطلق النار لتمطر الوحوش بالقنابل. سوف تنهي المستوى بنجاح إذا تمت هزيمة كل مخلوق في المستوى. ستفتح شخصية رائعة جديدة تمامًا كل بضعة مستويات، لذا تأكد من اللعب بشخصية كل واحد منهم! تأكد من التحقق من الأسلحة الخاصة في الأعلى - حيث أن هناك أسلحة مسلية حقًا مثل الانفجارات الأكبر، والمنشار الطنان، والديناميت، وأشعة الليزر، وحتى كرة السلة الشهيرة التي تنتقل عن بعد من اللعبة الشقيقة Blumgi Ball! لا توجد طريقة واحدة صحيحة لتجاوز المستوى، لذا لا تتردد في إحداث الدمار والاستمتاع بلعبة المهارات الإدمانية هذه على أكمل وجه! تم إنشاء Blumgi Castle بواسطة Blumgi، وهو استوديو لتطوير الألعاب مقره في فرنسا. العب ألعاب المهارة الأسطورية الخاصة بهم على Poki: Blumgi Ball وBlumgi RocketBlumgi Castle يمكن لعبها مجانًا على Poki. يمكن لعب Blumgi Castle على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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