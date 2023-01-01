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Squish Machine

Squish Machine

poki.com

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Squish Machine هي لعبة مهارة أنشأها براد إركيلا. في هذه اللعبة، عليك أن تطير وتضغط على زر الإنهاء قبل أن يتم سحقك بين الفخاخ الأفقية. اضغط على مفاتيح الأسهم بشكل متكرر للتحليق في الهواء والتحرك نحو الزر دون لمس أي مصائد. اجمع القطع النقدية على طول الطريق لفتح شخصيات رائعة. إذا كنت تفضل التحدي، فهناك أيضًا وضع محدد بوقت حيث يمكنك عرض مهاراتك في الطيران والتفاخر بدرجاتك. المضي قدما ومحاولة إعطائها! لا حاجة للغضب ضد الجهاز عندما يكون هناك زر لتعطيله. تحريك - مفاتيح الأسهم تحديد - شريط مسافة - إيقاف مؤقت - EscapeSquish Machine 2 تم إنشاؤها بواسطة Brad Erkkila. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Castle Pals وFlipchamps Dual Strike وSquish Machine.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squish Machine. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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