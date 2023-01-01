Hoppenhelm هي لعبة مغامرات عادية تم إنشاؤها بواسطة BUN GUN. أنت السير هوبنهيلم، الذي ضاع في أعماق زنزانة قلعته دونكلبورج. يجب عليك القفز والصد والقطع في طريقك إلى الأعلى أثناء جمع أكبر عدد ممكن من العملات المعدنية والثروات. كن حذرًا بشأن توقيتك، لأن الأرضية عبارة عن حمم بركانية حقيقية في هذه اللعبة. لكن لا تقلق، يمكنك إنفاق العملات المعدنية التي كسبتها لجعل السير هوبنهلم أقوى وأكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فتح حلفاء جدد بقدرات مختلفة أو حتى أسلحة جديدة. هل يمكنك القفز في طريقك إلى الأعلى؟ استمر في التنقل ولا تقضي الكثير من الوقت على المربعات المشبوهة. الهجوم - مفتاح السهم الأيسر - القفز - مفتاح السهم الأيمن - درع - مفتاح السهم لأعلى - تم تطوير Hoppenhelm بواسطة BUN GUN. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hoppenhelm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.