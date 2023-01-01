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Dark Boy

Dark Boy

poki.com

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Dark Boy هي لعبة مغامرات ثنائية الأبعاد تم تطويرها بواسطة Beedo Games. ساعد Dark Boy على القتال من خلال مستويات التدرج الرمادي المصممة بشكل مذهل واستخدم قدراتك في التحكم في الوقت للمساعدة في القضاء على الوحوش المظلمة على طول الطريق. يمكن استخدام العملات المعدنية التي تلتقطها في كل مستوى لشراء شخصيات جديدة وقوية مثل Yellow Boy وGreen Boy وPurple Boy. هل أنت مستعد لاستكشاف عالم مليء بالظلام وإضاءة طريقك بشجاعة؟ كيفية اللعب: تحريك - مفاتيح الأسهم A/D / يسار/يمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى الوقت البطيء - E أو LA الهجوم - شريط المسافة - مفتاح الأحرف - Q أو Kحول المنشئ: تم إنشاء Dark Boy بواسطة Beedo Games. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Base Defense وMafia Wars وClash of Tanks وClash Of Armor وTanko.io وJelly Sokoban وSwingers.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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