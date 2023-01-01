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Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Pirates Merger هي لعبة محاكاة معركة دمج حيث يجب عليك الاختيار بين شخصيات مختلفة لدمج وبناء جيشك لمحاصرة العدو. اختر بين قراصنةك الكلاسيكيين وكذلك أصدقائك الطيارين من أجل الاندماج وبناء جيش لا يقهر. قيادة جيشك وهزيمة أعدائك من خلال المواقع الاستراتيجية والقوة الغاشمة! استخدم الماوس للنقر على الحلفاء وسحبهم فوق بعضهم البعض لدمجهم. على الهاتف المحمول، كل ما عليك فعله هو التمرير! تم إنشاء Pirates Merger بواسطة Beedo Games. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Base Defense، وBlocky Snakes، وCall of Tanks، وClash Of Armor، وClash of Skulls، وClash of Tanks، وDark Boy، وMafia Wars، وTanko.io!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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