Pirates Merger هي لعبة محاكاة معركة دمج حيث يجب عليك الاختيار بين شخصيات مختلفة لدمج وبناء جيشك لمحاصرة العدو. اختر بين قراصنةك الكلاسيكيين وكذلك أصدقائك الطيارين من أجل الاندماج وبناء جيش لا يقهر. قيادة جيشك وهزيمة أعدائك من خلال المواقع الاستراتيجية والقوة الغاشمة! استخدم الماوس للنقر على الحلفاء وسحبهم فوق بعضهم البعض لدمجهم. على الهاتف المحمول، كل ما عليك فعله هو التمرير! تم إنشاء Pirates Merger بواسطة Beedo Games. اطلع على ألعابهم الأخرى على Poki: Base Defense، وBlocky Snakes، وCall of Tanks، وClash Of Armor، وClash of Skulls، وClash of Tanks، وDark Boy، وMafia Wars، وTanko.io!

