Pirate Defense هي لعبة برج الدفاع حيث هدفك هو نشر أنواع مختلفة من الدبابات لحماية قاعدتك من القراصنة. اسحب وحداتك وأسقطها على المربع المميز لوضعها في ميدان اللعبة. ستهاجم وحداتك الأعداء القادمين تلقائيًا. قم بقيادةهم عبر جحافل الأعداء واستمر في وضع الدفاعات لإيقاف القراصنة القادمين في 15 مستوى من التحدي مقسمة إلى 3 مناطق. لا تنس ترقية وتعزيز دفاعاتك للحصول على دفاع أقوى. إذا كنت ترغب في ترقية وحدة، فانقر عليها واستخدم زر الترقية في القائمة المنبثقة. اسحب وحداتك وأسقطها على المربع المميز لوضعها. ستهاجم وحداتك الأعداء القادمين تلقائيًا. إذا كنت ترغب في ترقية وحدة ما، فانقر عليها واستخدم زر الترقية في القائمة المنبثقة. تم إنشاء Pirate Defense بواسطة Beedo Games، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في باكستان. العب ألعابهم الإستراتيجية الأخرى المليئة بالإثارة على Poki: Call of Tanks وBase Defense وBlocky Snakes وClash Of Armor وClash of Skulls وClash of Tanks وDark Boy وJelly Sokoban وMafia Wars وSwingers وTanko.io.

