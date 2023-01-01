Z-Raid هي لعبة برج دفاعية متعددة اللاعبين حيث هدفك هو نشر أنواع مختلفة من الأسلحة الخاصة لحماية قاعدتك من جحافل الزومبي. منذ فترة طويلة، أجرى مصنع الزومبينيوم تجارب سرية، ولكن حدث خطأ ما مؤخرًا... لقد أدى الانفجار إلى انتشار مادة أرجوانية مشبوهة في كل مكان، وهي مادة تحول الناس إلى زومبي! العب كشخص عادي يحاول البقاء على قيد الحياة: ركب الأبراج وارفع مستواها وقم بترقية بطلك وتنافس في الساحة واربح البطولات وتغلب على كل الغارات ضد لاعبين حقيقيين! انطلق وشارك Z-Raid مع أصدقائك وعيش مغامرة الزومبي المثيرة هذه معًا! انقر على الوحدة التي يمكنك تحمل تكلفتها، وانقر مرة أخرى على الفتحة المميزة الفارغة لوضعها. ستهاجم وحداتك الأعداء القادمين تلقائيًا. استفد من الأبراج الخاصة مثل مسدس الجليد الذي يبطئ الأعداء. يمكن تحسين كل عنصر تشتريه مما يزيد من فرصك في الفوز. ضع البرج - اضغط أو انقر فوق الوحدة، ثم مرة أخرى على الفتحة المتاحة المميزة، قم بالتكبير/التصغير - التمرير بإصبعين أو عجلة الماوس. تم إنشاء Z-Raid بواسطة ANV Games ، شركة تطوير ألعاب مقرها في أوكرانيا. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Ocean and Laborer 2

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