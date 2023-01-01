WebCatalog
Ocean

Ocean

poki.com

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Ocean هي لعبة ألغاز مطابقة تم تطويرها بواسطة ANV Games. تستولي أسماك القرش في المحيط على قرية تلو الأخرى، ولا تستطيع الحياة البحرية الثمينة الدفاع عن نفسها دون تعليمات واضحة منك. يقدم Ocean نظرة منعشة على النوع الكلاسيكي من المباريات الثلاثة من خلال تمكين السلاسل والمجموعات والترقيات والمخلوقات البحرية غير القابلة للفتح! هل أنت مستعد للذهاب عبر المحيطات؟ انقر (مع الاستمرار) على أي شريحة، وحرك الماوس فوق شريحة مجاورة من نفس اللون، وهكذا، مع جمع خطوط طويلة من الرقائق من نفس اللون. تم إنشاء Ocean بواسطة العاب اي ان في. العب لعبتهم الأخرى Laborer 2 على Poki مجانًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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