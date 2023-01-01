Fluffy Mania هي لعبة أركيد غير رسمية أنشأها فريق Bekho. في هذه اللعبة، هدفك هو تشكيل سلاسل على الحيوانات الرقيقة التي تظهر على الشاشة. كلما تمكنت من الحفاظ على السلسلة لفترة أطول، زادت النقاط التي ستكسبها. من خلال إضافة لمسة لطيفة على نوع المطابقة التقليدي، تعد Fluffy Mania أفضل لعبة للاسترخاء وقضاء الوقت معها. انقر واسحب لتشكيل سلاسل على الحيوانات الرقيقة بنفس اللون. كلما طالت السلسلة، زادت النقاط التي تكسبها. تم إنشاء Fluffy Mania بواسطة فريق Bekho. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Bowling Stars وBubble Shots وFree Kick Shooter و9 Ball Pool وGolf Champions.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fluffy Mania. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.