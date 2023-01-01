WebCatalog
Mystical Birdlink

Mystical Birdlink

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mystical Birdlink على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بمطابقة البلاط القديم الغامض لتحرير المخلوقات المجنحة! في Mystical Birdlink، يجب عليك توصيل أزواج من الكتل المجانية. ستضيف كل مباراة وقتًا إلى الساعة. إذا استغرقت وقتًا طويلاً، فسوف يظهر تلميح. لا يمكن مطابقة الحاصرات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mystical Birdlink. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Poki Pyramid Solitaire

Poki Pyramid Solitaire

poki.com

Mahjong Firefly

Mahjong Firefly

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Ocean

Ocean

poki.com

Mahjong Sweet Connection

Mahjong Sweet Connection

poki.com

Amazing Sudoku

Amazing Sudoku

poki.com

Dominoes FRVR

Dominoes FRVR

dominoes.frvr.com

Tingly Bubble Shooter

Tingly Bubble Shooter

poki.com

Tingly Pyramid Solitaire

Tingly Pyramid Solitaire

poki.com

Wordle

Wordle

nytimes.com

Zen Blocks

Zen Blocks

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية