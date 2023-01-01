قم بمطابقة البلاط القديم الغامض لتحرير المخلوقات المجنحة! في Mystical Birdlink، يجب عليك توصيل أزواج من الكتل المجانية. ستضيف كل مباراة وقتًا إلى الساعة. إذا استغرقت وقتًا طويلاً، فسوف يظهر تلميح. لا يمكن مطابقة الحاصرات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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