قم بإزالة البلاط المطابق للتسجيل في Duck Pond Mahjong! تتميز هذه اللعبة اللوحية بكمية لا حصر لها من مجموعات البلاط في 24 تشكيلًا رئيسيًا. هدفك هو العثور على أزواج من الأرقام والرموز والصور على المربعات المجانية. ابحث عن البط والزهور والجوز والبيض!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Duck Pond Mahjong. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.