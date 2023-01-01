قم بمطابقة طريقك عبر أكثر من 7000 مستوى من المرح مع مغامرات جديدة في كل منعطف! قم بحل الألغاز الصعبة للتقدم بالقرب من Mount Boom واكتشف الأسرار التي تكمن بداخلها. استمتع بتجربة ألعاب مطابقة 3 لم يسبق لها مثيل: ارسم خطوطًا على العناصر المطابقة لإنشاء مجموعات ضخمة وافتح الكثير من المكافآت الممتعة! اجمع أكثر من 50 شخصية لطيفة، تتمتع جميعها بسلطاتها الخاصة! قم بتطوير شخصياتك أثناء تقدمك في كل تحدٍ. قم ببناء فريق من المخلوقات الرائعة وشق طريقك من خلال الألغاز الممتعة بينما تكتشف عالم Minutia السحري! تنتظرك قصص مذهلة ومغامرات ممتعة في لعبة BEST FIENDS الأصلية المبهجة!

الموقع الإلكتروني: apps.facebook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Best Fiends. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.