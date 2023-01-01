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Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

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الذي هو؟ 2 Brain Puzzle & Chats هي لعبة ألغاز حيث تحتاج إلى العثور على أدلة من خلال المحادثات مع شخصيات مختلفة. باعتبارها تكملة للعبة اللغز الممتعة من هو؟ ، هذه المرة من هو؟ 2 يقدم أكثر من مائة سيناريوهات صعبة. لتحقيق النجاح، يجب عليك طرح الأسئلة الصحيحة، وجمع المعلومات المفيدة، وصياغة إجابات ذكية! العثور على القرائن لا يكفي! تحتاج أيضًا إلى التفكير خارج الصندوق لحل جميع الأسئلة. هل أنت جيد في التحدث مع الناس للعثور على أدلة وحل الألغاز؟ إنها لعبتك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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