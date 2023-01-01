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Who Is?

Who Is?

poki.com

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الذي هو؟ هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Unico Studio. هذه لعبة ألغاز ممتعة تقدم لك أكثر من مائة سيناريو صعب وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها. يجلب كل مستوى شيئًا جديدًا إلى الطاولة حتى لا تشعر بالملل أبدًا. هناك سيناريوهات قائمة على الاختيار مثل "من هو المحتال؟" أو "من يكذب؟"، ولكن هناك أيضًا ألغاز حيث يجب عليك العثور على الشيء المخفي، وأكثر من ذلك بكثير. يمكنك استخدام نظام المساعدة إذا واجهتك مشكلة وحتى تخطي المستويات. من يستمتع؟ أنت، إذا كنت تلعب هذه اللعبة وشاركتها مع أصدقائك. انقر أو اضغط على الكائنات الموجودة في اللعبة للتفاعل معها. حاول فحص كل شيء حتى تجد الدليل الذي يساعدك في حل اللغز. إذا واجهتك مشكلة، استخدم الأزرار الموجودة في أسفل الصفحة لطلب المساعدة. من هو؟ تم إنشاؤه بواسطة Unico Studio. العب ألعاب Poki الأخرى الخاصة بهم: Brain Test: Tricky Puzzles وBrain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed وWord City Uncrossed وWord Monsters و4 صور وكلمة واحدة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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