Word City Crossed هي لعبة ألغاز كلمات تم إنشاؤها بواسطة Unico Studio حيث يمكنك السفر حول العالم من خلال دمج الحروف في كلمات ذات معنى. قم بتجميع الحروف المحددة لإنشاء أكبر عدد ممكن من الكلمات لاجتياز المستوى وجمع العملات المعدنية. ستزور مدينتك التالية بمجرد حل جميع الألغاز الموجودة في المدينة. لا تنس استخدام عملاتك المعدنية لشراء عناصر القوة والتلميحات لمساعدتك على طول الطريق. هل ترغب في السفر حول العالم أثناء ممارسة مهاراتك في المفردات؟ Word City Crossed هي اللعبة المناسبة لك! انقر فوق حرف لبدء سطر، واسحب فوق الحروف الأخرى لتكوين كلمات ذات معنى. تم إنشاء Word City Crossed بواسطة Unico Studio. إنهم الأشخاص الذين يقفون وراء لعبة الألغاز الأسطورية Brain Test: Tricky Puzzles وWord City Uncrossed و4 Pics 1 Word. العبها مجانًا على Poki!

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