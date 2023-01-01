Word Boss هي لعبة كلمات حيث يمكنك إنشاء أكبر عدد ممكن من الكلمات في دقيقتين باستخدام 6 أحرف عشوائية. هذه هي اللعبة الكلاسيكية التي تم إحياؤها من عصر Flash والمتاحة للعب على Poki مجانًا. تمنحك اللعبة ستة بلاطات على شكل الخربشة بأحرف مختارة عشوائيًا. استخدم هذه الحروف لتكوين كلمات ذات معنى. يمكنك التحقق من اللوحة الموجودة أعلى الحروف لمعرفة عدد الكلمات المتبقية لديك. إذا واجهتك مشكلة، فلا تتردد في إعادة ترتيب البلاط، أو الضغط على زر التبديل. هناك أربع لغات في اللعبة: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية. انطلق واستمتع بتجربة تحدي المفردات هذا! انقر أو اضغط على الحرف لتشغيله. يمكنك أيضًا سحب مربعات الحروف حولها. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام مفاتيح لوحة المفاتيح المقابلة للحروف التي تراها في اللعبة. يمكنك أيضًا استخدام مسافة للخلف لإزالة حرف. انقر نقرًا مزدوجًا لإزالة حرف من الكلمة التي تقوم بتكوينها. تم إنشاء Word Boss بواسطة Eidosk. العب ألعاب الكلمات والمهارات الأخرى على Poki: ArithmeticA وFast Typer وFast Typer 2 وFast Typer 3. يمكنك لعب Word Boss مجانًا على Poki. يمكنك لعب Word Boss على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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