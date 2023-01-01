WebCatalog
WordPlays

WordPlays

wordplays.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WordPlays على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل ألغاز الكلمات المتقاطعة، أو اصنع كلمات من حروفك، أو العب ألعاب الكلمات أو حل ألغاز الكلمات. اربح عند لعب لعبة Scrabble® Crossword أو Words with Friends® أو أي لعبة كلمات باستخدام أحد أدوات البحث عن الكلمات العديدة لدينا. العب Boggle وText Twist وSudoku وألعاب الكلمات الأخرى، أو ابحث عن تعريف الكلمات في قاموسنا الشامل.

الموقع الإلكتروني: wordplays.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WordPlays. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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